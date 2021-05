"Army of the Dead" ist der neunte Film von Zack Snyder. Seinen Durchbruch feierte er mit dem Zombiefilm "Dawn of the Dead". Die meisten werden ihn jedoch für seine Arbeit in "300" und "Justice League" kennen. Snyder ist bekannt dafür, Actionelemente stark zu stilisieren, um eine Comicästhetik zu kreieren. Auch in "Army of the Dead" bleibt er diesem Konzept treu, wobei der Film auf gespaltene Reaktionen stieß.

Die nächsten Episoden von "Snyder School" werden am 27. Mai, dem 1. Juni und dem 7. Juni auf dem YouTube-Kanal von Netflix veröffentlicht. Darin wird Snyder unter anderem über die Kameraarbeit, den Schnittprozess und die Arbeit am Drehbuch sprechen. Auch wenn sich Snyder als eine Mischung aus Ernest Hemingway und Stanley Kubrick inszeniert und bei Weitem nicht an seine Vorbilder herankommt, ist die "Snyder School" eine tolle Chance für Fans, um hinter die Kulissen von "Army of the Dead" zu blicken.