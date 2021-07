Zack Snyder dreht Science-Fiction-Film "Rebel Moon" für Netflix

Netflix-Deal für Snyder

Das Filmprojekt ist eines von vielen zwischen Snyder, Produzent Eric Newman und Netflix dar: Als einer der aktivsten Produzenten für Netflix überzeugte Newman Snyder bereits bei seinem ersten Film "Dawn of The Dead" (2004).

Weitere gemeinsame Filme waren zudem der kürzlich erschienene Zombie-Heist-Thriller "Army of the Dead" und dessen Prequel "Army of the Thieves", das gerade unter anderem mit Matthias Schweighöfer umgesetzt wird.