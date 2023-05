Handlungsort: Lombardei, Italien

Wohl kaum ein Film fängt die jugendliche Stimmung, das Freiheitsgefühl, die pure Entspannung eines Italienurlaubs und das alles ergreifende Gefühl der ersten Liebe so gut ein wie "Call Me by Your Name". Darin verbringt ein junger Italoamerikaner, Elio (Timothée Chalamet), den Sommer des Jahres 1983 mit seinen Eltern in einer norditalienischen Villa und fühlt sich zu dem Assistenten seines Vaters, Oliver (Armie Hammer) hingezogen. Der ist aber um einige Jahre älter – und schwul?

Der Liebesfilm übt eine beinahe schon elektrisierende Wirkung aus, die vor allem von der starken Anziehungskraft der beiden Hauptdarsteller getragen wird. Eine unter die Haut gehende Hommage an das Leben, die Liebe und einen alles verzehrenden Sommer.

"Call Me by Your Name" kann man auf Prime Video, Google Play, Chili, Rakuten TV, Apple TV+, dem Sky Store und Maxdome ausleihen und kaufen. Hier geht's direkt zum Film!