Die 5 besten Action-Serien auf Amazon Prime

Tom Clancy's Jack Ryan (seit 2018)

Selten hatte ein Special Agent so viele Gesichter wie Tom Clancys Romanfigur Jack Ryan (okay, abgesehen von James Bond): Nach Alec Baldwin, Harrison Ford und Chris Pine schlüpft nun John Krasinski in die Rolle des CIA-Agenten. In der ersten Staffel macht er Jagd auf eine islamistische Terror-Organisation, die eine groß angelegte Attacke auf die USA und deren freundlich gesinnte Ländern plant. In der nicht minder actionreichen und rasanten zweiten Season muss Ryan eine internationale Verschwörung aufklären.

Ähnlich wie CTU-Agent Jack Bauer in "24" ist Jack Ryan ein durch und durch patriotischer Super-Agent, der regelmäßig sein Leben riskiert, um sein Land zu beschützen. Zwischendurch lassen sich gar Parallelen zur realen politischen Situation in den USA ziehen, allen voran in der zweiten Staffel. Aber eigentlich ist das nicht wichtig, denn im Fokus steht bei "Jack Ryan" eindeutig die Action, die non-stop und mit Vollgas auf das Publikum losgelassen wird. Auf die Bremse steigt Ryan selten, denn in seiner Welt gewinnen nur die Schnellen. In bester Agenten-Manier vollzieht Ryan atemberaubende Stunts, es gibt beinahe nichts, was er nicht kann. Und die Frisur sitzt immer.

Eine krachende Popcorn-Action-Achterbahnfahrt, die Alltags-Flucht vom Feinsten bietet.

