Die Top 10 Action-Serien auf Netflix

The Witcher (seit 2019)

Geralt von Riva, Hexer, Monsterjäger und Legolas-Look-a-like, hebt sein Schwert gegen Dämonen, Monstern, Elfen, Hexen und andere Zauberer, manchmal aber auch gegen Menschen – denn diese sind in der Dark-Fantasy-Welt von Geralt nicht selten boshafter als alle Geschöpfe der Unterwelt zusammen. Im Fokus der Serie steht aber auch die mysteriöse Mènage-a-trois zwischen Geralt, der Hexe Yennefer und der gefallenen Prinzessin Ciri.

Sonnenschein und Regenbögen sucht man in "The Witcher" vergebens, dafür gibt's eine Menge an Dunkelheit und nervenaufreibende Kämpfe zwischen übernatürlichen Wesen. Der Stil der in Fülle gegebenen visuellen Einfälle erinnert natürlich sehr stark an "Lord of the Rings", was aber im direkten Fantasy-Vergleich kein Nachteil ist: Die Special Effects der Serie erreichen zum Teil ähnliches Niveau wie die Erfolgs-Kino-Trilogie. Wenn Geralt mit seinem Schwert einem weiteren Unhold den Kopf oder andere Gliedmaßen abhackt, dann löst dann in uns eine wohlige Katharsis aus: Das Gute (oder so was Ähnliches) siegt über das Böse. Und Henry "Superman" Cavill überzeugt auch mit blonder Langhaar-Perücke.

