5 Serien, die "Babylon Berlin"-Fans lieben werden:

Die wohlhabende Aristokratin Phryne Fisher siedelt in den wilden 1920er Jahren nach Melbourne, Australien, über und wird nach einem unheimlichen Mordfall kurzerhand zur selbst ernannten Detektivin. Dabei zeigt sie, was eine moderne Frau alles so drauf hat. Scharfsinnig, unabhängig und souverän wie Miss Marple setzt sie sich vehement für die kleinen Leute und die Aufklärung von Mordfällen ein.

Phryne Fisher liebt dabei den Luxus, hat Stil und eine große Portion Sexappeal. Aber die taffe Bob-Trägerin verkörpert insbesondere ein neues Frauenbild. Ohne festen Mann an ihrer Seite genießt die Amateur-Detektivin das Leben in vollen Zügen und lässt keine Gelegenheit für ein Abenteuer ungenutzt – egal ob es sich dabei um einen gutaussehenden Mann, die nächste Verbrecherjagd oder einen aufregenden Abend im Jazz-Club handelt.

"Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" ist auf Prime Video verfügbar. Hier geht's zur Serie!