Rotes Rathaus wird zur Roten Burg

Ein besonders imposantes Gebäude ist die sogenannte Rote Burg, in der sich in den 1920er-Jahren das Berliner Polizeipräsidium befand. In Wirklichkeit wurde der Regierungssitz des Berliner Bürgermeisters für die Außenaufnahmen gewählt. Auch ein anderes Rathaus kam zum Einsatz – nämlich jenes von Schöneberg, in dessen Braukeller alle Szenen gedreht wurden, die angeblich in der Kantine des Polizeipräsidiums spielen.