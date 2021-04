Die 20 besten Netflix-Original-Serien

GLOW (2017-2019)

Auch bei "GLOW" geht es um eine bunte und außergewöhnliche Gruppe von Frauen, die den Begriff der Weiblichkeit auf unterhaltsam-leichtfüßige und doch clevere und einfühlsame Weise erweitert. Die hochgelobte Serie dreht sich um die erste weibliche Wrestlingtruppe GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling), die tatsächlich existierte, die Geschichten in der Serie sind aber frei erfunden. Im Mittelpunkt steht die arbeitslose Schauspielerin Ruth Wilder (eine Wucht: Alison Brie), die im Los Angeles der 1980er ihre letzte Chance zum Ruhm darin sieht, in die Glitterwelt des Frauen-Wrestlings einzusteigen.

Die geballte und individuelle Frauenpower von "Orange is the New Black" gepaart mit dem Eighties-Retro-Charme von "Stranger Things": "GLOW" ist eine fluoriszierende Hommage an ein Jahrzehnt, in dem alles möglich schien, sowie ein Tribut an starke Frauen, die in einer männerdominierten Welt zu überleben versuchen – und zwar mit zum Brüllen komischen Humor und zeitloser Gesellschaftskritik. "GLOW" erinnert an einen seriellen Energy-Drink und schafft den Spagat zwischen rotzfrech und sensibel.

