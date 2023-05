Mit dieser Serie fing alles an: "Grey's Anatomy. Die jungen Ärzte" war die erste Serie, bei der Shonda Rhimes als Produzentin und Drehbuchautorin mit an Bord war. Ursprünglich diente sie nur als Miniserie zwischen den Feiertagen, doch die Arztserie lief so ausgesprochen gut, dass ABC eine weitere Staffel davon bestellte – und mittlerweile sind weitere 17 Seasons dazugekommen.

In der Krankenhausserie sieht man genau die Züge, die Shonda Rhimes zu so einer guten Showrunnerin macht und ihre Serien von anderen abhebt: Der Soundtrack ist mitreißend, die Dialoge sind spannend und witzig, die medizinischen Fälle fesseln oder berühren, trotz des großen Casts hat jede Figur einen eigenen Charakter und eine interessante Storyline. Die diversen Figuren besitzen nicht nur Quantität, sondern Qualität: Black Indigenous People of Color (BIPoC) und Personen der LGBTQIA-Community fügen sich ganz organisch und harmonisch in die Handlung ein. Dabei wird ihnen ein genauso spannender Handlungsstrang wie allen anderen zuteil – etwas, das leider nicht in jedem Film oder jeder Serie gegeben ist.

"Grey's Anatomy" Staffel 1-19 kann man auf Disney+ streamen. Hier geht's direkt zur Serie!