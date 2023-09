Die Leinwand erstrahlt, das Publikum hält den Atem an und auf der großen Bühne des Films tritt ein Schauspieler auf, der unsere Herzen im Sturm erobert hat – Chris Evans. Mit seinem blendenden Lächeln, seinem Charisma und seinem Talent hat er sich in der Filmlandschaft einen festen Platz erobert. Egal, ob er als ikonischer Superheld oder in einer anspruchsvollen Dramarolle glänzt, Evans beeindruckt immer wieder aufs Neue.

Von actiongeladenen Blockbustern bis hin zu tiefgründigen Dramen: Wir präsentieren dir die 7 besten Filme mit Chris Evans!