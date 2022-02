Übrigens: Obwohl sich bei dieser Art von Liste nur recht selten etwas tut, gab's in den letzten Tagen einen kleinen Erdrutsch: Das Multiversum-Superhelden-Spektakel "Spider-Man: No Way Home" hat es nämlich geschafft, zumindest in den USA James Camerons Technik-Phantasmagorie-Masturbation "Avatar" vom Stockerl zu schmeißen (Die Top 10 der erfolgreichsten Filme in den USA findet du hier). Weltweit gesehen wird sich das aber nicht mehr ausgehen ...

Die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten weltweit: