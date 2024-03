Antoine bringt die internationalen Dancefloors zum Vibrieren. Der erfolgreiche DJ lebt in Montreal in einer leidenschaftlichen neuen Beziehung. Doch da ist noch Carole, die Mutter seiner beiden Töchter. Antoine hat sie verlassen. Carole aber will und kann ihn nicht vergessen.



So bedingungslos wie Carole liebt auch Jacqueline (Vanessa Paradis). Sie tut alles für ihren 7-jährigen Sohn, mit dem sie im Paris der 60er-Jahre wohnt. Doch eines Tages verliert er sein Herz an eine Schulkameradin, die wie er mit Trisomie 21 geboren wurde. So beginnt der vife Junge, sich emotional von seiner Mutter Jacqueline zu lösen.

Eine epische Liebesgeschichte: Zwei Personen unterschiedlicher Herkunft erleben jeweils einen Moment der Leidenschaft, der ihr Leben für immer verändert.

"Café de Flore" ist derzeit auf Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!