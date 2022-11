Worum geht es in "Kaleidoscope"?

Ein Verbrecher-Genie, das von "Breaking Bad"- und "Better Call Saul"-Bösewicht Giancarlo Esposito gespielt wird, versammelt ein Elite-Team, um einen großen Bankraub durchzuziehen. Dazu müssen sie einen Safe knacken, der als einbruchssicher gilt und in dem ein enormer Wert in Form von Anleihen lagert.

Die DiebInnen würden somit die größte Geldsumme erbeuten, die jemals gestohlen wurde. Die Lage für die SafeknackerInnen spitzt sich noch zu, da ihnen die Behörden auf der Spur sind, und auch untereinander herrscht im Team Misstrauen, da niemand ganz sicher sein kann, ob nicht ein Spitzel unter ihnen steckt.

Die Geschichte basiert angeblich auf einer wahren Begebenheit und trägt sich zu, während der Hurrikans Sandy in Manhattan wütet. Der Raub soll über einen Zeitraum von 24 Jahren hinweg vorbereitet worden sein.