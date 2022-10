Die Fans wiederum werden mit einzigartigen Blicken durch das Promi-Schlüsselloch beschenkt, dürfen hinter die Kulissen der Glamour-Welt schauen und sind ihren Idolen so nahe wie selten. Dass "Reality" hier natürlich ein weit gespannter Begriff ist und am Ende der Großteil der Stars eben nicht so ist wie du und ich, das wird dann gerne mal ausgeblendet, um sich dem vollkommenen (Trash-)Entertainment-Genuss hinzugeben.

Oder vielleicht tritt auch das Gegenteil ein: So crazy wie das, was wir am Bildschirm präsentiert bekommen, kann doch niemand tatsächlich sein! Was wiederum die Schadensfreude, die Faszination an der Traumfabrik und irgendwie auch die Angstlust befriedigt.