Gilmore Girls: "I Am All In with Scott Patterson"

Zwar ganz so rasant wie Lorelai und Rory spricht Scott Patterson aka Luke in seinem Podcast nicht, aber auch er nimmt sich wie die Gilmore Girls kein Blatt for den Mund. So sorgte der 64-Jährige vor kurzem erst für Schlagzeilen, als er vorm Mikrofon von Sexismus am Serien-Set erzählte und davon, wie sehr er sich in einer Folge zum Sexobjekt degradiert gefühlt hatte.

Aber keine Angst: meistens geht's in "I am all in" friedlich zu; dass Patterson die Serie zum ersten Mal schaut, verleiht dem Podcast das gewisse Etwas. GästInnen gibt's natürlich auch. Am besten bei einer Tasse Kaffee genießen, Augen schließen und wieder nach Stars Hollow reisen ...

Hier geht's direkt zum Podcast!