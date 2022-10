"Forsthaus Rampensau" auf ATV: Flirts und Promi-Drama auf der Alm

Tiefe Einblicke

Bei der Präsentation seiner Kandidaten zeigt sich der Privatsender nicht unbedingt von seiner feministischsten Seite. Während Tara und Freundin Tattoomodel Cat aus dem Auto steigen, gewährt die Kamera tiefe Einblicke, ein Party-Song kündigt "dicke Titten" an. Und wie sollte es auch anders kommen, dominiert ein Thema von Beginn an das Forsthaus - propagiert vor allem durch die streitbare "Teenager werden Mütter"-Protagonistin Kerstin, die meint, trotz der alles überblickenden Kameras und der Gemeinschaftszimmer nicht auf Sex mit ihrem Freund Scott verzichten zu wollen. Auf Unverständnis stoßen Influencerin Maria Maksimovic und ihr Freund Mano mit ihrem Outing als Antialkoholiker.

Challenges müssen sich die neun Paare in der ersten Folge noch nicht stellen, und auch nach Hause gehen muss niemand. Das Kennenlernen der Neo-Hüttenbewohner bietet allerdings Ausblick auf das, was zwischenmenschlich unweigerlich folgen wird: Sticheleien, Drama, Nacktheit und Flirts - schließlich hofft Tara, ein paar "cute Boys" im Forsthaus anzutreffen. Aber auch in die Tiefe soll es gehen: Kerstin erzählt von Gewalt in einer früheren Beziehung, Bambis Ehemann Senad gibt Einblicke in die für ihn schwierige Zeit, in der seine Frau an der Seite von Richard Lugner auftrat und er sie im Hintergrund begleitete: "Für mich war das verheerend."

"Forsthaus Rampensau" ist ab dem 6. Oktober um 20.15 Uhr immer donnerstags in sieben Folgen bei ZAPPN und ATV zu sehen.