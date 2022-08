Ein (inszenierter) Blick hinter die Kulissen

Das Glamour-Chaos und die Selbstinszenierung per excellence geht also munter weiter. Die zweite Staffel wird wild und intensiv werden, verspricht Khloe Kardashian im Trailer. "Staffel 2 wird der Wahnsinn!" Natürlich steht immer noch die Familie und nicht das Geld (keinesfalls! Nein! Nein!) im Fokus, wie Manager-Mama Kris Jenner betont: "Familie, das ist unsere Superkraft!" Zusammen sei der Kardashians-Jenner-Clan unbesiegbar.

Es ist ein Leichtes, sich über "The Kardashians" lustig zu machen, doch es hat auch durchaus seinen Reiz, hinter die Kulissen all der Schlagzeilen zu blicken, mit denen die Familie in den vergangenen Monaten die Medien auf Trab gehalten haben. Dass wir natürlich nur das zu sehen bekommen, was wir auch sehen sollen, sollte jedem/r klar sein ...