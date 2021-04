11 Serien auf Amazon Prime, die man gesehen haben muss

Mad Men (2007-2015)

Don Draper (brilliant: Jon Hamm) scheint alles zu haben: die perfekte Ehefrau, die perfekten Kinder, das perfekte Aussehen und vor allem den perfekten Job – denn Draper ist angesehener Werbefachmann in der (fiktiven) Werbeagentur "Sterling Cooper", die sich inmitten der Madison Avenue in New York befindet. Nicht nur die Branche, auch die Frauenwelt liegt ihm zu Füßen.

Draper scheint die Verkörperung des American Dreams zu sein – doch er hat ein dunkles Geheimnis: sein gesamtes Leben basiert auf einer einzigen, schrecklichen Lüge. Ach ja: Wir schreiben die 1960er-Jahre, eine Zeit, in der Zigaretten, Alkohol am Arbeitsplatz und Misogynie an der Tagesordnung standen.

Das Spiel zwischen Schein und Sein wird in dieser Retro-Trend-auslösenden Serie bis zum Perfektionismus an die Spitze getrieben, genauso wie die historisch detailverliebte Ausstattung und das Verweben von realen und fiktiven Ereignissen. Wunderschön stylisch und an Kunstwerke erinnernde Bildkompositionen hat "Mad Men" aber mehr zur bieten als nur eine wunderschöne Oberfläche: Es geht um die Frage, was eine Persönlichkeit eigentlich ausmacht, in einer Welt, die sich ständig verändert. Auch vor Themen wie Rassismus, Sexismus, Kapitalismus oder Alkoholsucht scheut die preisgekrönte Drama-Serie nicht zurück.

Hier geht's direkt zur Serie!