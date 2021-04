Die 13 besten Original-Serien von Amazon Prime

The Marvelous Mrs. Maisel (seit 2017)

Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) hat alles, was sie jemals wollte – den perfekten Mann, zwei Kinder und ein elegantes Appartment in der Upper West Side. Aber ihr vollkommenes Leben nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung, als sie ihr Talent zur Stand-Up-Comedy entdeckt. Ein Talent, das ihr Leben für immer verändern wird. Ihr neuer Weg führt sie weg von ihrem bequemen Leben auf dem Riverside Drive in die Basket Houses und Nachtclubs von Greenwich Village. Enthusiastisch stürzt sich Midge in die verrückte Welt der Stand-up-Comedy.

"Gilmore Girls"-Mama Amy Sherman-Palladino hat mit dieser von Kritiker*innen und Fans gleichermaßen bejubelten Retro-Comedy einen zum Brüllen komischen, spritzigen, aber gleichzeitig genauso feinfühligen und herzerwärmenden Liebesbrief an die späten 1950er-Jahre verfasst. Das Jahrzehnt wird beinahe genauso detailverliebt inszeniert wie seinerzeit in "Mad Men", die schnellen Wortgefechte erinnern freilich an "Gilmore Girls", ebenso die schrullig-liebenswerten Nebencharaktere.

Wo "Gilmore Girls" aber an manchen Stellen noch allzu altbacken daherkam, ist "The Marvelous Mrs. Maisel" trotz Retro-Setting überraschend feministisch sowie scharfzüngig und somit moderner als so manche Gegenwarts-Geschichte. Absolutes Must-See!

