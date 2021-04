Die 10 besten romantischen Serien auf Amazon Prime

Beauty and the Beast (2012-2016)

Bei dieser CW-Serie handelt es sich um ein Remake der beliebten TV-Serie "Die Schöne und das Biest" aus den 1980er-Jahren, mit Linda Hamilton und Ron Perlman in den Hauptrollen. Und die wiederum spielt natürlich mit dem Motiv des gleichnamigen Disney-Kult-Klassiker, in dem sich eine schöne junge Frau in einen Biest-ähnlichen Mann verliebt, weil sie weiß: Auf die inneren Werte kommt es an.

In der 10er-Version ist die "Schöne" die junge Polizistin Catherine (Kristin Kreuk), die, immer noch traumatisiert, fieberhaft nach den zwei Mördern ihrer Mutter sucht. Als Mädchen wurde sie Zeugin dieses schrecklichen Vorfalls, auf der Flucht vor den Männern wurde sie von einem ebenso mysteriösen und unheimlichen Wesen gerettet. Auf eben dieses stößt die bei ihren Ermittlungen Jahre später erneut: Es ist Vincent Keller (Jay Ryan), der sich aber nur bei starken Emotionen in ein Tier-ähnliches Wesen mit Superkräften verwandelt (also quasi wie der Hulk). Er möchte Unschuldige beschützen, wird von der Welt aber ständig missverstanden (also quasi wie Batman). Zwischen Catherine und Vincent entstehen tiefe Gefühle ...

In klassischer The-CW-Manier sind hier natürlich alle Menschen makellos und die Story selbst könnte insgesamt auch mehr Tiefe vertragen. Ein serielles Meisterwerk für die Ewigkeit ist "Beauty and the Beast" also sicherlich nicht, bietet aber reichlich Romantik mit einem sanften düster-gefährlichen Touch, etwas Krimi-Action und feministischen Untertönen. Nette Abwechslung zur Maus-Ur-Version.

"Beauty and the Beast" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

