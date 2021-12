Die besten Streaming-Highlights Ende Dezember 2021

SKY:

"LA FORTUNA", Staffel 1 (24. Dezember)

Regie: Alejandro Amenábar

Mit: Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Clarke Peters, Stanely Tucci, T'Nia Miller

Der spanisch-chilenische Regisseur Alejandro Amenábar feierte einst mit dem Nicole-Kidman-Horrorstreifen "The Others" seinen internationalen Durchbruch. Nun legt er mit "La Fortuna" in seinem Heimatland eine neue Serie vor, die just zwischen Spanien und den USA spielt.

Im Zentrum steht der junge Diplomat Alex Ventura (Álvaro Mel), der für Spanien einen Schatz beanspruchen soll, der vom US-Abenteurer Frank Wild (Stanley Tucci) nahe Gibraltar im Meer geborgen wurde. Schließlich stammen die Gold- und Silbermünzen aus dem Wrack des spanischen Schiffes "La Fortuna". Wild ist aber keineswegs bereit, auf den eine halbe Milliarde US-Dollar geschätzten Fund so einfach zu verzichten.

"YELLOWJACKETS", Staffel 1 (28. Dezember)

Regie: Karyn Kusama, Jamie Travis, Eva Sørhaug, Deepa Mehta, Bille Woodruff, Ariel Leiman, Daisy von Scherler Mayer

Mit: Melanie Lynskey, Ella Purnell, Christina Ricci, Juliette Lewis, Sophie Thatcher

Die Yellowjackets sind ein hoch erfolgreiches Fußballteam, das die Gegnerinnen das Fürchten lehrt - bis die Mädchenmannschaft bei einem Flug über Ontario abstürzt. Die anfänglich als Team agierende Gruppe der Überlebenden zerfällt im Kampf gegen Hunger und die eigenen Dämonen alsbald in Clans. Erst 19 Monate nach dem Absturz werden die Mädchen gerettet.

Und doch lassen die Geschehnisse von damals die Beteiligten auch 25 Jahre später nicht los - umso mehr, als eine hartnäckige Reporterin ergründen will, was damals in den Wäldern wirklich geschah. Nun müssen sich Shauna (Melanie Lynskey), Taissa (Tawny Cypress), Natalie (Juliette Lewis) und Misty (Christina Ricci) gegen ihren Willen zusammenraufen, um ihr schreckliches Geheimnis zu bewahren.