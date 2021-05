"Dancing Queens" (3. Juni)

Regie: Helena Bergström

Mit: Molly Nutley, Fredrik Quinones, Marie Göranzon, Christopher Wollter, Rakel Wärmländer

Verschläft man ein großes Ereignis, muss man eben mit etwas anderem vorlieb nehmen: Die mit reichlich Ambitionen ausgestattete Dylan (Molly Nutley) verpasst ihr sehnlichst erwartetes Vortanzen, und zwar um einen ganzen Monat.

Anstatt aber die Flinte ins Korn zu werfen, stolpert sie eher zufällig über den Travestieclub Queens, wo ein neuer Tänzer für die Show gesucht wird. Kurzerhand verwandelt sie sich im Film von Helena Bergström in einen Mann, um sich in eine Frau zu verwandeln. Und was würde besser zu dieser Empowerment- und Selbstfindungsgeschichte passen, als dass sie damit so ganz nebenbei dem Club auch noch aus einer finanziellen Klemme helfen könnte.