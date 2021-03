21 Netflix-Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen

True Story – Spiel um Macht (2015)

Selten ist Journalismus im echten Leben so spannend, nervenaufreibend und gefährlich wie in Filmen und Serien. Eine Ausnahme ist anscheinend das Leben des "New York Times"-Schreiberlings Michael Finkel – zumindest in Ansätzen: Am Tiefpunkt seiner Karriere tritt der Gefängnis-Häftling Christian Longo auf ihn zu. Longo soll seine Familie umgebracht haben – und hat sich bei seiner Inhaftierung als Finkel ausgegeben. Zwischen beiden Männern entsteht eine gefährliche Vertrauensbeziehung.

Michael Finkel fasste seine unglaublichen Erfahrungen in einem Roman zusammen, der von Rupert Goold souverän, aber auch ohne jegliche Überraschungs- oder WOW-Momente verfilmt wurde. Die Spannung ist okay, aber im Gegensatz zu "Foxcatcher", der ebenfalls von einer realen Abhängigkeitsbeziehung zwischen zwei Männern handelt, kommt "True Story" wie ein gut gemeinter TV-Film rüber, dem es etwas an Ausrichtung, Fokussierung und Tiefe fehlt. An der psychologischen Oberfläche wird hier leider nur vorsichtig gekratzt.

