Die Nanny (Staffel 6, Episode 10)

Fran Fine, das schrillste Kindermädchen der Welt, ist Jüdin und verdammt stolz drauf. Von Beginn an nimmt Frans Glauben (und freilich arg überspitzt dargestellte jiddische Traditionen und Alleinstellungsmerkmale) einen hohen Stellenwert in der Serie ein, weshalb es doch überrascht, dass es bis zur finalen sechsten Staffel gedauert hat, bis wir endlich in den Genuss einer Fine'schen Chanukka-Episode kommen durften:

Fran möchte ihr erstes Chanukka als Mrs. Shefflied mit ihrem Neo-Ehemann Maxwell verbringen, aber klar, dass nichts so läuft, wie es sich die neue Herrin des Hauses vorstellt. Klar auch, dass am Ende alles gut geht, die ganze Family vereint vor der Menora das Zusammensein genießt und Fran ihrem Max ein Küsschen gibt. Bis es soweit ist, braucht es aber ein Chanukka-Wunder und einen zum Brüllen komischen Flashback in Frans Kindheit.

"Die Nanny" ist auf Amazon Prime zu sehen.

Hier geht's direkt zur Serie!