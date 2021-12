Glee (Staffel 2, Episode 10 & Staffel 3, Episode 9)

Das Musical-Spektakel und (einstige) Sensations-Serie ist im Allgemeinen ein zuckersüß-kunterbuntes und ewig glitzerndes Fest der Liebe mit Hang zu monothematischen Episoden. Dass in solch einer Welt, in der Christmas-Songs jederzeit chartstauglich performt werden, Weihnachten einen ganz besonderen Stellenwert hat, liegt auf der Hand.

Die Highlights: "Wie Sue Weihnachten gestohlen hat" aus der zweiten Staffel, in der Sue zum Grinch wird und Brittany immer noch an den Weihnachtsmann glaubt, und die experimentelle Episode "Galaktische Weihnachten" aus dem dritten Serienjahr, in dem uns auf Meta-Ebene ein TV-Special unter anderem in stilvollen Schwarz-Weiß-Bildern und "Star Wars"-Hommagen präsentiert wird. Klassiker wie "Let it snow" oder "All I want for Christmas (is you)" versetzen dich in ultimative Weihnachtsstimmung.

"Glee" ist auf Netflix und Disney+ zu sehen.

Hier geht's direkt zur Serie!