Die 10 besten Weihnachtsfolgen in Crime-Serien:

Castle (Staffel 5, Episode 9)

Die charmante Crime-Serie mit Humor präsentiert uns zu den Feiertagen einen Weihnachtsmann, der nicht nur mitten in New York einfach so vom Himmel fällt, sondern der sich als gar nicht so unschuldig herausstellt, wie zuvor gedacht.

Noch interessanter für uns ZuseherInnen ist aber das erste Weihnachtsfest, das Castle und Beckett gemeinsam als Paar feiern. Das geht natürlich nicht ganz reibungslos über die Bühne ... Gelungener Mix aus Spannung und Romantik.

