Die 10 besten Animations-Serien auf Netflix

Sonic X

Auf Netflix gibt es mehrere Sonic-Serien. "The Adventures of Sonic the Hedgehog" wurde in den Neunzigern produziert und ist nicht zu empfehlen. Die beste Serie über den blauen Igel ist wohl "Sonic X“: In zwei Staffeln sprintet der Held aus den bekannten Videospielen durch eine verrückte Welt und nimmt sein Publikum mit auf eine rasante Achterbahnfahrt.