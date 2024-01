Emilio Sakraya: Die 5 besten Filme des "60 Minuten"-Stars

Netflix erkannte Sakrayas Talent und Ausstrahlung schon 2020, als die Produzent:innen ihn als charismatischen Kleinkriminellen JC in der Actionserie "Warrior Nun" besetzten. Aktuell ist er erneut mit einer Netflix-Produktion in aller Munde: Als Martial Arts-Experte in "60 Minuten" kämpft er für das Sorgerecht um seine Tochter und gegen Berlins Unterwelt – und schlägt sich gleich an die Spitze der Netflix-Charts. Dass Sakrayas gestählter Körper in vielen Szenen halbnackt zu sehen ist, hat dafür sicher auch nicht geschadet.

Ob nackt oder angezogen: Hier sind die 5 besten Filme von Emilio Sakraya.