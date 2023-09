Der Actionthriller "Wer ist Hanna?" mit Saoirse Ronan in der titelgebenden Hauptrolle war 2011 so ein großer Erfolg, dass sich Prime Video dazu entschied, eine Serie aus dem Stoff zu machen. Viele behaupten, dass die Serie viel realistischer als der Film sei und trotzdem mindestens genauso unterhaltsam und spannend wie der Actionfilm ist.

Hanna ist eine außergewöhnliche Teenagerin, die im Wald aufgewachsen ist. Sie wird von einer unerbittlichen CIA-Agentin verfolgt und will die Wahrheit über ihre Identität herausfinden. Ähnlich wie "Who is Erin Carter?" steht hier also die Suche nach bzw. die Enthüllung der Identität und eine gefährliche Flucht im Fokus.

Alle drei Staffeln von "Hanna" kann man auf dem Prime Video-Channel Freevee streamen. Hier geht's direkt zur Serie!