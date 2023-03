Die 5 besten Filme mit "Creed"-Star Michael B. Jordan!

Als Oscar Grant (Michael B. Jordan) am Morgen des 31. Dezembers 2008 in der Stadt Oakland aufwacht, ahnt er, dass ihm kein gewöhnlicher Tag bevorsteht. Ohne genau ausmachen zu können warum, nimmt er sein diffuses Gefühl zum Anlass, seine Neujahrsvorsätze ein wenig früher in Angriff zu nehmen. Seiner Mutter ein besserer Sohn zu sein, sich seiner Freundin gegenüber, der er in letzter Zeit einiges verheimlicht hat, ehrlicher zu verhalten und mehr Zeit mit seiner vier Jahre alten Tochter zu verbringen. Dabei begegnet er im weiteren Verlauf des Tages alten Freunden, Bekannten und Fremden, die in ihren Gesprächen und Andeutungen mehr über Oscars Persönlichkeit offenbaren. Doch erst das folgenschwere Aufeinandertreffen mit Polizeibeamten an der überfüllten Fruitvale U-Bahn Station sollte die Region in ihren Grundfesten erschüttern und die gesamte Nation zum Zeugen der tragischen Geschichte von Oscar Grant machen.

"Fruitvale Station" basiert auf einer wahren Begebenheit und setzte Michael B. Jordan erstmals als ernstzunehmenden Hauptdarsteller in den Fokus der Öffentlichkeit. Es war auch seine erste Zusammenarbeit mit Regisseur Ryan Coogler mit dem er in Folge "Creed" und "Black Panther" drehte.

"Fruitvale Station" ist auf Amazon Prime Video, Sky und AppleTV+ verfügbar.

