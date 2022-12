Christmas at the Plaza – Verliebt in New York (2019)

Eine RomCom par expellence: Leider in sehr solider Ausführung und relativ schwachen Hauptfiguren. Dafür beeindrucken die New Yorker Schauplätze wie etwa das berühmte Luxushotel „The Plaza“ umso mehr. Die klassisch-dekorierte Eingangshalle lässt richtige Xmas-Stimmung aufkommen.

"Christmas at the Plaza – Verliebt in New York" gibt es auf Amazon Prime zum Leihen und Kaufen. Hier geht's zum Film!