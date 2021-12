Liebe braucht keine Ferien (2006)

Schon wieder steht Weihnachten vor der Tür, aber weder Amanda (Cameron Diaz) in Los Angeles noch Iris (Kate Winslet) in London freuen sich darauf. Beide hatten in letzter Zeit alles andere als Glück in der Liebe. Um der gepeinigten Seele Urlaub zu gönnen, tauschen beide ihre Wohnungen, um fern vom gewohnten Umfeld ruhige und vor allem männerfreie Feiertage zu verbringen. Doch Jack Black und Jude Law machen den beiden Frauen einen romantischen Strich durch die Rechnung.

Überraschend kitschreifer, dafür umso gefühlvollerer Klassiker, der auch dank romantischer Winter-Kulissen für einen verkuschelten Filmabend sorgt.

"Liebe braucht keine Ferien" ist auf Amazon Prime zu sehen.

