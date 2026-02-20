Währen die Welt um uns herum real in winterliches Weiß versinkt, will man vielleicht gerne in eine Filmwelt abtauchen, in der soetwas ebenfalls der Fall ist und wo der viele Schnee auch noch für dramatische, unheimliche oder witzige Momente sorgt. Denn Filme, in denen Schnee und Eis eine zentrale Rolle spielen, nutzen die weiße Pracht oft als Symbol für Isolation, Gefahr oder eine fast magische Veränderung der Welt.

Daher lassen wir hier für euch 15 schneeweiße Streaming-Tipps folgen, die wir thematisch in 5 Rubriken aufgeteilt haben: