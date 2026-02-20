Alles weiß: 15 Filme in denen Schneechaos herrscht
Filme mit viel Schnee. Wenn die kalte Jahreszeit auch weiß wird, ist das eine perfekte Ausgangssituation für Filmgenres.
Währen die Welt um uns herum real in winterliches Weiß versinkt, will man vielleicht gerne in eine Filmwelt abtauchen, in der soetwas ebenfalls der Fall ist und wo der viele Schnee auch noch für dramatische, unheimliche oder witzige Momente sorgt. Denn Filme, in denen Schnee und Eis eine zentrale Rolle spielen, nutzen die weiße Pracht oft als Symbol für Isolation, Gefahr oder eine fast magische Veränderung der Welt.
Daher lassen wir hier für euch 15 schneeweiße Streaming-Tipps folgen, die wir thematisch in 5 Rubriken aufgeteilt haben:
Survival & Drama - Der Kampf gegen die Natur
- The Revenant – Der Rückkehrer (2015): Leonardo DiCaprio kämpft sich in einer unerbittlichen Winterlandschaft durch die Wildnis. Die Kälte ist hier fast physisch spürbar.
- The Grey – Unter Wölfen (2012): Nach einem Flugzeugabsturz muss eine Gruppe Männer in der eisigen Einöde Alaskas überleben – gejagt von Wölfen und dem Erfrierungstod.
- Everest (2015): Basierend auf wahren Begebenheiten zeigt der Film, wie ein plötzlicher Schneesturm am höchsten Berg der Welt zur tödlichen Falle wird.
- Alive (Überleben, 1993): Die Geschichte des Absturzes eines Rugby-Teams in den Anden und ihr monatelanger Überlebenskampf im ewigen Eis.
Thriller & Horror - Isolation im Weiß
- The Shining (1980): Das eingeschneite Overlook-Hotel wird in dieser Kubrick-Verfilmung des King-Romans zum Schauplatz des Wahnsinns. Der Schneesturm am Ende im Heckenlabyrinth ist legendär.
- The Thing (Das Ding aus einer anderen Welt, 1982): In einer Forschungsstation in der Antarktis sorgt ank John Carpenter ein außerirdischer Formwandler für Paranoia – Flucht ist wegen des Sturms unmöglich.
- Fargo (1996): Die Coen-Brüder nutzen die verschneite, flache Landschaft von Minnesota und North Dakota als kargen Kontrast zu einem blutigen Entführungskrimi.
- Wind River (2017): Ein atmosphärischer Thriller in einem Reservat in Wyoming, in dem der tiefe Schnee Spuren verdeckt und das Leben der Menschen bestimmt.
Katastrophenfilme - Die globale Eiszeit
- The Day After Tomorrow (2004): Ein Klassiker des Genres, in dem ein plötzlicher Klimawandel die Nordhalbkugel in eine neue Eiszeit stürzt und New York unter gigantischen Schneemassen begraben wird.
- Snowpiercer (2013): Die Welt ist komplett zugefroren. Die letzten Überlebenden rasen in einem gigantischen Zug durch die Eiswüste, während im Inneren ein Klassenkampf tobt.
Komödien & Unterhaltung - Chaos mit Humor
- Und täglich grüßt das Murmeltier (1993): Ein Schneesturm verhindert, dass Bill Murray die Kleinstadt Punxsutawney verlassen kann – und er landet in einer Zeitschleife.
- Schneefrei (2000): Ein Kinderfilm, der genau das feiert, was der Titel verspricht: Die Welt steht still, weil alles unter einer dicken Schneeschicht begraben ist.
- Dumm und Dümmer (1994): Die Reise nach Aspen führt die Protagonisten direkt in ein (selbstverschuldetes) Schnee-Abenteuer.
Weiße Animation für die ganze Familie
- Die Eiskönigin (Frozen, 2013): Ein ewiger Winter legt sich über das Königreich Arendelle, ausgelöst durch Elsas unkontrollierte Kräfte.
- Ice Age (2002): Die wohl charmanteste Darstellung der großen Eiszeit aus Sicht einer ungewöhnlichen Tier-Herde.