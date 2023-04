Was ich an der Show besonders mochte

Was die Show zum Erfolg machte, war das etwas andere Konzept: Der Fokus liegt nicht wie bei anderen Formaten auf Sex und Ästhetik, sondern auf das Finden der "wahren Liebe" steht im Mittelpunkt. Außerdem war hier anders, dass Personen wie du und ich, also "Normalos", die man meistens eher weniger im Reality-TV sieht, hier im Vordergrund stehen. Menschen mit "echten" Jobs, Familien, Haustieren und Alltagsproblemen versuchen bei "Love is Blind" alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen.

In anderen Formaten gewinnt oft die Person, die den gestähltesten Bizeps, die wallendsten Haare oder die manipulativste Strategie hat. "Love is Blind" war zumindest in den ersten Staffeln erfrischend alltagstauglich. Die Teilnehmer:innen wirkten, als ob sie ihre Liebe und Beziehungen ernst nehmen würden und die Teilnahme an der Show weniger aus Karrieregründen verfolgen. Ob dies tatsächlich der Wahrheit entsprach, lässt sich natürlich nur schwer sagen. Aber es fühlte sich gut an, zumindest in dem Glauben gelassen zu werden, dass jede Person hier ehrenwerte Absichten hegte.