Neu auf Netflix: Das sind alle Highlights im März 2021

Neue Serien auf Netflix

Caid (Gangsta), Staffel 1 (10. März)

Der Thriller rund um Musikvideo-Regisseur Franck sorgt für jede Menge Spannung und Action. Franck dreht in einem Problemviertel in Südfrankreich einen Film über Tony, einen unberechenbaren Anführer einer Drogengang, der in der Rap-Szene groß rauskommen will. Doch statt einem simplen Musikvideo dreht Franck zu viele Szenen der Realität mit und gerät in einen Drogenkrieg.