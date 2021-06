The L-Word – Wenn Frauen Frauen lieben (2005-2009)

Als sich die schwulen Freunde von "Queer as Folk" verabschiedeten, trat die legendäre lesbische Clique aus Kalifornien in unser Leben: "The L-Word" war quasi das queer-weibliche Pendant zu "Queer as Folk" und konnte sogar noch größere Erfolge verbuchen.

Vom ärgerlichen deutschen Unteritel, der eher an einen Softporno erinnert, sollte man sich nicht abschrecken lassen: Zwar wird auch in "The L-Word" nicht mit nackter Haut und heißen (und damals tabubrechenden) Sexszenen gegeizt, aber von Oberflächlichkeit war die Serie meilenweit entfernt: Beispielsweise zählen zur queeren Gruppe im Laufe der Serie auch ältere sowie Schwarze Frauen, und auch Bi- sowie Transsexuelle sind fixer Bestandteil des glamourösen Dramas.

Apropos Glamour: Während "Queer as Folk" in der gesellschaftlichen Mittelklasse angesiedelt war, kam "The L-Word" von Beginn an glitzernder, edler, stylisher daher. Die Heldinnen haben Geld und genießen das Leben, wobei aber auch die ganz großen Dramen wie Intrigen, Eifersucht, Skandale und sogar ein Mord nicht fehlen dürfen. Eine queere Glamour-Seifenoper also, larger-than-life und trotzdem irgendwie authentisch.

Seit 2019 gibt es die Fortsetzung "The L Word: Generation Q" auf Showtime beziehungsweise Sky.

"The L-Word" kannst du auf Amazon Prime kaufen.

Hier geht's zur Serie!