Nostalgische Kultserien in den Mediatheken von ARD & ZDF

"Ein Herz und eine Seele" (1973-1976, Das Erste)

Die Fernsehserie "Ein Herz und eine Seele" thematisiert auf satirische Weise das Zusammenleben einer westdeutschen Familie in den 1970er Jahren. Die Handlung spielt in einer Reihenhaussiedlung in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Wattenscheid. Behandelt werden Alltagsthemen und vor allem das Aufeinandertreffen der konservativen Einstellung der Eltern Alfred (Heinz Schubert) und Else Tetzlaff (Elisabeth Wiedemann, Helga Feddersen) mit den idealistischen Ansätzen der 68er-Bewegung, die von ihrer Tochter Rita (Hildegard Krekel) und dem aus der DDR stammenden Schwiegersohn Michael (Diether Krebs, Klaus Dahlen) vertreten werden.