Der Startschuss für eine filmische Ostereiersuche fällt bei Netflix am 1. April mit dem Start der tierischen Komödie Eat Pray Bark – Therapie auf 4 Pfoten – ein perfekter Film für einen unterhaltsamen Abend, ob alleine oder mit der Familie. Welche weiteren Streaming-Highlights sich rund um die Oster-Feiertage anbieten, wollen wir für euch hier zusammenfassen. Der Spielraum reicht vom herzlichen Familienfilm bis hin zum dramatischen oder lustigen Klassiker.

Chicken Run: Operation Nugget Die Fortsetzung des beliebten und erfolgreichsten Stop-Motion-Animationsfilms aller Zeiten "Chicken Run – Hennen rennen". Nach ihrer todesmutigen Flucht von Tweedys Bauernhof hat Ginger endlich ihren Traum verwirklicht und einen friedlichen Rückzugsort auf einer Insel gefunden, an dem die Hühnerschar vor den Gefahren der Menschenwelt sicher ist. Als sie und Rocky ein kleines Küken namens Molly ausbrüten, scheint Gingers Glück perfekt. Doch als es die Hühner auf dem Festland mit einer schrecklichen neuen Bedrohung zu tun bekommen, gibt es für Ginger und ihr Team nur eins – auch wenn sie damit ihre eigene, so hart erkämpfte Freiheit aufs Spiel setzen – dieses Mal brechen sie ein.

Unten am Fluss Die Neuauflage des gefeierten Romans in Form einer vierteiligen Miniserie. Die Serie handelt vom mutigen und abenteuerlichen Überlebenskampf einer Gruppe Kaninchen, die sich in der ländlichen Idylle Südenglands vor dem Eindringen von Menschen in ihr Gebiet und der sicheren Zerstörung ihres Zuhauses auf die Flucht begeben. Angeführt von einem beherzten Brüderpaar verlassen sie ihr Sandleford-Zuhause und wagen die Reise in eine verheißungsvolle neue Heimat und bessere Gesellschaft. Unterwegs müssen sie jedoch einige schwierige Prüfungen bestehen.

A Week Away Das erste christlich geprägte Musical seiner Art. Der Teenager Will Hawkins (Kevin Quinn) steckt in Schwierigkeiten und steht nun vor der Wahl – entweder Jugendstrafvollzug oder die Teilnahme an einem christlichen Sommerlager. Er entscheidet sich für das Sommerlager und entdeckt dort ganz unvermutet mithilfe seiner Musik, neuer Freunde und einer neuen Liebe (Bailee Madison) die heilende Kraft der Freundschaft, der Vergebung und des Glaubens.

Yes Day Nachdem Allison (Jennifer Garner) und Carlos (Edgar Ramirez) das Gefühl haben, zu ihren Kindern immer nur Nein sagen zu müssen, beschließen sie in dieser Komödie, ihren drei Kindern einen Yes Day zu schenken. Danach dürfen die Kinder 24 Stunden lang die Regeln bestimmen. Die beiden ahnen nicht, dass dies zu einem unglaublichen Abenteuer rund um Los Angeles führen wird, das die Familie enger denn je zusammenschweißt.

Maria Ein biblisches Epos über die Geburt Jesus Christus, das die Mutter Maria ins Zentrum rückt. Nach Marias wundersamer Empfängnis wird sie verfolgt und muss sich schließlich verstecken. Als König Herodes (gespielt von Anthony Hopkins) eine mörderische Jagd auf ihr neugeborenes Kind Jesus befiehlt, begeben sich Maria und Josef auf die Flucht – durch ihren Glauben verbunden und von Mut angetrieben.

Leo Leo, eine gemütliche 74-jährige Eidechse (im Original gesprochen von Adam Sandler) und sein bester Freund, eine Schildkröte, verbringen Jahrzehnte in einem Terrarium in einem Klassenzimmer in Florida. Eines Tages beschließt Leo auszubrechen, um die große weite Welt zu sehen. Stattdessen wird er jedoch in die Sorgen der Schüler hineingezogen, die sich unter anderem um eine unglaublich fiese Vertretungslehrerin drehen. Der Austausch mit den Kindern verändert Leos Leben und ein großes Abenteuer, das ebenso skurril wie bereichernd ist, beginnt.

A Family Affair Eine überraschende Romanze hat irrwitzige Folgen für eine junge Frau, deren Mutter und ihren Boss, den Filmstar. Denn sie alle müssen sich den Irrungen und Wirrungen in Sachen Liebe, Sex und Identität stellen.

Überredung In dieser Verfilmung des Romans von Jane Austen lebt Anne Elliot, eine unkonventionelle Frau mit modernem Selbstverständnis, mit ihrer hochnäsigen Familie am Rande des Bankrotts. Als Frederick Wentworth – der schneidige Mann, mit dem es nicht geklappt hat – plötzlich wieder in ihr Leben tritt, muss Anne sich entscheiden, ob sie die Vergangenheit hinter sich lassen oder auf ihr Herz hören will, wenn es um zweite Chancen geht.