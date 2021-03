Die 10 besten romantischen Filme auf Netflix

In romantischen Filmen – und wir meinen so richtig, richtig romantisch, also schnulzig, picksüß, herzerwärmend, emotionsgeladen und nicht immer realitätsnah – siegt am Ende immer die Liebe. Das gehört sich so. Weil es in der Realität nicht immer so ist.

Netflix hat das Potenzial von cineastisch verpackter Liebe erkannt und investiert seit geraumer Zeit vermehrt in eigens produzierte Rom-Coms, die tatsächlich (beinahe) durch die Bank großen Anklang finden: "To All The Boys" zum Beispiel, "The Kissing Booth" oder auch "Holidate". In all diesen Filmen suchen Teenager oder junge Erwachsene nach der großen Liebe, gelangen dabei auf zahlreiche leichtfüßig zu erklimmende Irrwege, nur um am Ende zur Erkenntnis zu gelangen, dass ... genau: Liebe eben über alles siegt. Und dass man allein glücklich sein kann, zu zweit aber noch viel mehr. Das ist kein Spoiler, das ist Film-Romantik-Gesetz.