Die 10 schlechtesten Actionfilme aller Zeiten

Actionfilme sind ein beliebtes Genre im Kino. Sie bieten Adrenalin, Spannung und oft auch großartige Spezialeffekte. Doch nicht jeder Actionfilm trifft ins Schwarze. In diesem Artikel präsentieren wir - natürlich in subjektiver Auswahl - eine Liste der 10 schlechtesten Actionfilme aller Zeiten, die auf der Leinwand gnadenlos gescheitert sind. Hier kommt also Action-Kino, bei dem die scharfen Schüsse nicht gezündet haben oder nach hinten losgegangen sind.