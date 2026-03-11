Die 10 schlechtesten Actionfilme aller Zeiten
Actionfilme sind ein beliebtes Genre im Kino. Sie bieten Adrenalin, Spannung und oft auch großartige Spezialeffekte. Doch nicht jeder Actionfilm trifft ins Schwarze. In diesem Artikel präsentieren wir - natürlich in subjektiver Auswahl - eine Liste der 10 schlechtesten Actionfilme aller Zeiten, die auf der Leinwand gnadenlos gescheitert sind. Hier kommt also Action-Kino, bei dem die scharfen Schüsse nicht gezündet haben oder nach hinten losgegangen sind.
- "Turbulence" (1997)
Wenn ein Film nur in einem Flugzeug spielt, sollte man meinen, er könne nicht so schlecht sein, oder? Falsch gedacht! "Turbulence" ist ein Meisterwerk des schlechten Geschmacks. Die Handlung, bei der ein Serienmörder in der Luftwaffe herumtreibt, stürzt buchstäblich ab.
- "Batman & Robin" (1997)
Batman-Fans mussten in den 90ern durch eine harte Zeit gehen. Dieser Film brachte den Dunklen Ritter zur Lächerlichkeit und war geprägt von unfreiwilliger Komik, schlechten Kostümen und übertriebenen Punschen.
- "Catwoman" (2004)
Halle Berry als Catwoman sollte ein Traum für Fans des DC-Universums sein, erwies sich jedoch als Albtraum. Dieser Film wurde nicht nur für seine unverständliche Handlung und die übertriebenen Katzenklauen kritisiert, sondern auch für sein katastrophales Drehbuch.
- "Battlefield Earth" (2000)
Eine Verfilmung von L. Ron Hubbards Scientology-inspiriertem Roman sollte nicht unbedingt ein Action-Hit sein, aber "Battlefield Earth" erreichte eine neue Ebene des schlechten Geschmacks. Übertriebene Darstellungen, absurde Dialoge und schlechte Spezialeffekte machen diesen Film zu einem wahren Fiasko.
- "The Last Airbender" (2010)
Die Fans der beliebten Zeichentrickserie hatten hohe Erwartungen an diese Verfilmung, die jedoch brutal enttäuscht wurden. Die misslungene Anpassung der Charaktere und Handlung verärgerte nicht nur die Anhänger der Serie, sondern auch jeden, der gutes Actionkino erwartete.
- "Street Fighter: Die entscheidende Schlacht" (1994)
Die Videospiel-Adaption "Street Fighter" war ein Desaster in mehrfacher Hinsicht. Die überzogenen Darstellungen von Jean-Claude Van Damme und Raul Julia, zusammen mit einer haarsträubenden Handlung, machten diesen Film zu einem Lacher.
- "Mortal Combat: Annihilation" (1997)
Während der erste Teil noch Kultstatus genießt, ist die Fortsetzung ein Festival der billigen Effekte. Die Kampfchoreografien sind hölzern und die Geschichte ist kaum vorhanden.
- "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016)
Dieser Film wollte ein großes Ereignis im DC-Universum sein, enttäuschte jedoch mit einem düsteren Ton, einer überfrachteten Handlung und einer seltsamen Interpretation der ikonischen Charaktere.
- "Ballistic: Ecks vs. Sever" (2002)
Mit Antonio Banderas und Lucy Liu eigentlich prominent besetzt, hält dieser Film einen traurigen Rekord: Er hat eine der schlechtesten Bewertungen (0 %) auf Rotten Tomatoes. Er ist laut, unlogisch und schlichtweg langweilig.
- "Gigli" (2003)
Eigentlich ein Action-Krimi-Mix mit Ben Affleck und Jennifer Lopez, aber der Film scheiterte an einer völlig absurden Story und einer Chemie zwischen den Hauptdarstellern, die trotz realer Beziehung auf der Leinwand nicht zündete.
Abschließend bleibt zu sagen, dass selbst die schlechtesten Actionfilme unterhaltsam sein können - wenn auch auf eine ganz andere Weise, als es die Macher beabsichtigt hatten. Obwohl diese Filme in der Kinogeschichte nicht gerade glänzen, haben sie dennoch einen Platz in unseren Herzen, wenn es darum geht, über unfreiwillige Komik und Filmfehler zu lachen.