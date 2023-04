Die 10 schlechtesten Filme des 21. Jahrhunderts

Norbit hatte immer schwer zu tragen in seinem Leben. Frisch geboren landet er auf dem Treppenabsatz von Mr. Wongs “Golden Wonton” Chinarestaurant-Waisenhaus. In der Schule wird er regelmäßig gehänselt und als sich endlich jemand seiner schüchternen Seele erbarmt, kommt alles nur noch schlimmer. Seine Spielplatzbekanntschaft Rasputia entwickelt sich zur Heimsuchung seines Lebens, denn sie hat sich den sanftmütigen Norbit als zukünftigen Ehemann ausgesucht. Als Norbit aber seiner Highschoolflamme Kate wieder begegnet, muss er zumindest versuchen, der Naturgewalt an seiner Seite zu entkommen.

Eddie Murphy entwickelte sich in den 90er -Jahren zu einem der großen Comedy-Stars in Hollywood. Leider folgten eine ganze Reihe an geschmacklosen Komödien, die mit "Norbit" ihren Tiefpunkt erreichten. Geschmacklose Witze gepaart mit flachen Dialogen sorgen hier für Fremdscham pur!

