Die 5 schockierendsten Todesfälle in Serien

Grey's Anatomy – Derek Shepard

Der von Patrick Dempsey gespielte Oberarzt Derek Shepard war einer der zentralen Figuren von "Grey's Anatomy". Schon ab der allerersten Folge sorgte der als McDreamy bekannte Arzt für Herzrasen bei Meredith und im Laufe der Serie kam es sogar zur Hochzeit zwischen den Beiden.

Auch wenn Derek als unersetzbare Größe in "Grey's Anatomy" galt, verstarb er am Ende von Staffel 11. Nach einem Autounfall erlag er an seinen Verletzungen und sorgte damit für einen der größten Schockmomente der gesamten Serie. Im Buch "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" sagte Produzent James D. Patriot über Dempsey Ausstieg: "Es gab personaltechnische Probleme. Er terrorisierte das Set. Einige Darsteller:innen hatten traumatische Erfahrungen mit ihm".

