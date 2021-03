13 Serien auf Amazon Prime mit vielen Staffeln und Folgen

The Walking Dead (seit 2020, bisher 147 Episoden)

Wer von der Corona-Krise genervt ist und glaubt, schlimmer kann's eigentlich gar nicht mehr werden, der sollte sich – zur makabren Aufheiterung – in die dystopische Zukunft von "The Walking Dead" begeben: Die Horror-Action-Serie dreht sich um eine kleine Gruppe Überlebender nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse. Die Parallelen zur Gegenwart snd zuweilen erschreckend: Es sind nämlich die einsamen, abgeschiedenen Orte, an denen die Held*innen Sicherheit und Zuflucht finden – und nicht die dicht besiedelten Städte, in denen es vor Leben (oder in diesem Fall: Un-Leben) nur so wimmelt. Dort nämlich droht ständig die Gefahr, ebenfalls der Seuche zum Opfer zu fallen.

"The Walking Dead" bietet komplexen und psychologisch tiefgreifenden Zombie-Horror, in dem nicht die Untoten, sondern die Beziehungen zwischen den Figuren im Mittelpunkt stehen.

