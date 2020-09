"The Walking Dead": Nach der 11. Staffel ist Schluss, aber weitere Spin-Offs geplant

TV-Phänomen und erfolgreiches Franchise

"The Walking Dead" ist ein ähnliches TV-Phänomen wie "Game of Thrones". Die Serie, basierend auf der gleichnamigen Comic-Serie von Robert Kirkman, war nicht nur in den USA ein Quotenhit, sondern auch international. Seit der achten Staffel befindet sich die TV-Quote der Erfolgsserie aber im Sturzflug, allerdings von einem hohen Niveau.

Der US-Sender AMC will seine Cash-Cow natürlich so lange wie möglich am Leben erhalten. Daher gibt es schon jetzt zwei Spin-Off-Serien: "Fear the Walking Dead" startet im Oktober 2020 schon in die sechste Staffel. "The Walking Dead: World Beyond" ist eine auf zwei zehnteilige Staffeln angelegte Miniserie.