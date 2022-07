Netflix

Gruselig bleibt es auch in der Mitte des Monats bei Netflix. Am 14. Juli startet die "Resident Evil"-Serie, basierend auf der gleichnamigen Videospiel- und Kino-Reihe. Einmal mehr werden in der Serie die düsteren Experimente der Umbrella-Corporation Thema sein, die neben Zombies wieder allerhand andere Schauergestalten hervorbringen. Wer auf eine Rückkehr von Milla Jovovich (46) als Alice gehofft hat, wird allerdings enttäuscht. An ihrer Stelle steht die Familie von Schurke Albert Wesker (Lance Reddick, 59) im Zentrum der Handlung.