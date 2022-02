"The Terminal List": Amazon-Prime-Serie mit Chris Pratt ab Juli

Die Beliebtheitswerte von Chris Pratt waren zwar schon mal (viel) besser, der "Guardians of the Galaxy"-Star ist aber trotzdem immer noch gut und dick im Geschäft. Nun hat er einen Serien-Deal mit Amazon Prime Video an Land gezogen – und der Streaminganbieter hat auch bereits bekanntgegeben, wann es mit dem Spaß losgehen wird: "The Terminal List" startet am 1. Juli 2022. Exklusiv auf Amazon Prime – nanonaned.