"Shameless": 6 ähnliche Serien, die du als Fan lieben wirst

Wenn du die Anfänge von "Shameless" vermisst, in denen es vor allem um Fionas (Emmy Rossum) Versuche ging, ihre Geschwister allein großzuziehen und gleichzeitig zu versuchen, die Familie Gallagher finanziell über Wasser zu halten, ist "Maid" genau das Richtige für dich.

Im Mittelpunkt der Miniserie steht Alex (gespielt von der wundervollen Margaret Qualley aus "The Leftovers" und "Once Upon a Time in Hollywood"), eine alleinerziehende Mutter, die einer missbräuchlichen Beziehung entflieht und einen Job als Putzfrau annimmt, um sich und ihre kleine Tochter zu ernähren.

Ähnlich wie "Shameless" zeigt die Netflix-Serie, wie arme Menschen am Rande der Gesellschaft leben und jeden Tag um das Sorgerecht ihrer Kinder, ein Dach über ihrem Kopf und genug Essen kämpfen müssen. Eine weitere Parallele: eine bipolare Mutter.

"Maid" ist eine absolut mitreißende Serie, die voll und ganz von Maraget Qualleys einfühlsamer Performance getragen wird.

Die Miniserie kann man auf Netflix streamen. Auf Prime Video kann man die Serie kaufen. Hier geht's direkt zur Serie!