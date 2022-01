Harlem (seit 2021)

Vier New Yorker Freundinnen bewältigen gemeinsam den (stylishen) Alltag und setzen sich mit Schwarzer Kultur, Empowerment, aber natürlich auch Liebe und Sex auseinander. Sogar Whoopi Goldberg schaut hier und da vorbei.

Das ist sehr lustig, sehr modern, aber auch sehr nuanciert und nachdenklich. Erinnert zwar an "Sex and the City", aber wieso "Harlem" die bessere Serie ist, lest ihr hier.

"Harlem" ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!