"Shadow and Bone": Teaser zur neuen Fantasy-Serie von Netflix ist da

Der Teaser verrät nicht viel über den Inhalt, aber gibt einen Einblick in die mystische Welt von "Shadow and Bone“. Am Ende kann man Genral Ben Barnes hören, der Alina den Auftrag gibt, die Welt in der sie lebt zu verändern. Die Hauptrolle wird von der britischen Darstellerin Jessie Mei Li gespielt, die zwar in einigen Theater- und Filmproduktionen mitgewirkt hat, aber für die "Shadow and Bone“ der erste große Schritt im internationalen Filmgeschäft ist.

Die erste Staffel, bestehend aus acht Episoden, wird im April 2021 bei Netflix zu sehen sein.