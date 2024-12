Auch 2024 sorgen Streaming-Plattformen wie Netflix, Prime Video und Co. mit einer riesigen Auswahl an Weihnachtsfilmen für eine besinnliche Stimmung. Wo läuft was, wer bietet die neusten Streifen an und wo sind die altbekannten Klassiker zu finden?

Romantische Filme und Musik-Specials auf Netflix

Netflix will die Zuschauer auf unterschiedlichste Weise in Weihnachtsstimmung versetzen. So bietet der Streaming-Gigant neben altbewährten Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) mit Johnny Depp (61) einige Neuheiten: Mit "Our Little Secret" läutet wie mit "Falling for Christmas" vor zwei Jahren Schauspielerin Lindsay Lohan (38) die besinnliche Zeit ein. Als Avery trifft sie darin ausgerechnet über Weihnachten auf ihren Ex Logan, gespielt von Ian Harding (38). Denn die neuen Partner der beiden sind Geschwister, was für reichlich Spannung, aber auch Witz und Romantik sorgt.

Für ebenso große Gefühle sorgen Jen Lilley (40) und Matthew Morrison (46) in "A Paris Christmas Waltz" (2024). In dem Liebesfilm trifft die Buchhalterin Emma auf den Tänzer Leo, der allmählich die Lust an dem Profisport verliert. Doch dann bietet sich für die beiden die Gelegenheit, in der französischen Hauptstadt Paris das Tanzbein zu schwingen.

Auch kommen Musikfans auf der Streaming-Plattform auf ihre Kosten: Das Special "A Nonsense Christmas" mit Sängerin Sabrina Carpenter (25) feierte pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember Premiere. Carpenter präsentiert in der Show Songs aus ihrer Weihnachts-EP "Fruitcake" sowie beliebte Weihnachtsklassiker. Stars wie Chappell Roan (26), Tyla (22) und Shania Twain (59) unterstützen sie dabei.